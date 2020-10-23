Чтобы снять недоверие с обеих сторон линии соприкосновения: Резников заговорил о международной посреднической миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Необходимо уже начинать думать о международной посреднической миссии на востоке Украины, она могла бы помочь преодолеть опасения среди населения. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме, передает корреспондент УНН.
"Я убежден, что надо все же думать и о том, что уровень страха, уровень недоверия, который сегодня царит в обществе, требует уменьшения и требует альтернативных подходов, альтернативного решения существующей ситуации и существующей проблемы. В том числе, надо думать и о посредничестве. Возможно, пришло время думать о посреднической миссии, чтобы снять это недоверие, это опасение, по обе стороны от линии соприкосновения, и в первую очередь у самих политиков", - сказал Резников.
По мнению вице-премьера, важным фактором могла бы стать оценочная миссия ООН, которая есть в юрисдикции Генерального секретаря ООН, для того, чтобы "по крайней мере оценить возможности и обсуждения в дальнейшем возможного мандата Совета Безопасности ООН".
Это дополнительный фактор возможности снятия страха и недоверия людей", - добавил он.
Как сообщал УНН, по мнению вице-премьера, Минские соглашения необходимо модернизировать.