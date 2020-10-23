Чтобы снять недоверие с обеих сторон линии соприкосновения: Резников заговорил о международной посреднической миссии

"Я убежден, что надо все же думать и о том, что уровень страха, уровень недоверия, который сегодня царит в обществе, требует уменьшения и требует альтернативных подходов, альтернативного решения существующей ситуации и существующей проблемы. В том числе, надо думать и о посредничестве. Возможно, пришло время думать о посреднической миссии, чтобы снять это недоверие, это опасение, по обе стороны от линии соприкосновения, и в первую очередь у самих политиков", - сказал Резников.

По мнению вице-премьера, важным фактором могла бы стать оценочная миссия ООН, которая есть в юрисдикции Генерального секретаря ООН, для того, чтобы "по крайней мере оценить возможности и обсуждения в дальнейшем возможного мандата Совета Безопасности ООН".

Это дополнительный фактор возможности снятия страха и недоверия людей", - добавил он.

Как сообщал УНН, по мнению вице-премьера, Минские соглашения необходимо модернизировать.