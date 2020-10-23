Щоб зняти недовіру з обох боків лінії дотику: Резніков заговорив про міжнародну посередницьку місію

ukru
18:42 • 4416 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 19923 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 58925 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104486 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111982 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113794 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145873 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124442 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124239 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123641 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 75354 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 87089 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103016 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101776 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 75590 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 57764 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 75590 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 64549 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145873 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43130 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52423 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106165 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124615 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124109 перегляди
Актуальне
Щоб зняти недовіру з обох боків лінії дотику: Резніков заговорив про міжнародну посередницьку місію

Щоб зняти недовіру з обох боків лінії дотику: Резніков заговорив про міжнародну посередницьку місію

Київ • УНН

 • 10965 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Необхідно вже починати думати про міжнародну посередницьку місію на сході України, вона могла б допомогти подолати побоювання серед населення. Про це сказав Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“Я переконаний, що треба все ж таки думати і про те, що рівень страху, рівень недовіри, який сьогодні панує в суспільстві, потребує зменшення і потребує альтернативних підходів, альтернативного вирішення існуючої ситуації і існуючої проблеми. В тому числі, треба думати і про посередництво. Можливо, прийшов час думати про посередницьку місію, щоб зняти цю недовіру, це побоювання, з обох боків від лінії дотику, і в першу чергу у самих політиків”, — сказав Резніков.

На думку віце-прем’єра, важливим чинником могла б стати оціночна місія ООН, яка є у юрисдикції Генерального секретаря ООН, для того, щоб “принаймні оцінити можливості і обговорення в подальшому можливого мандату Ради Безпеки ООН”.

Це додатковий чинник можливості зняття страху і недовіри людей", — додав він.

Як повідомляв УНН, на думку віце-прем’єр-міністра, Мінські угоди необхідно модернізувати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92