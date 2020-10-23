Щоб зняти недовіру з обох боків лінії дотику: Резніков заговорив про міжнародну посередницьку місію

“Я переконаний, що треба все ж таки думати і про те, що рівень страху, рівень недовіри, який сьогодні панує в суспільстві, потребує зменшення і потребує альтернативних підходів, альтернативного вирішення існуючої ситуації і існуючої проблеми. В тому числі, треба думати і про посередництво. Можливо, прийшов час думати про посередницьку місію, щоб зняти цю недовіру, це побоювання, з обох боків від лінії дотику, і в першу чергу у самих політиків”, — сказав Резніков.

На думку віце-прем’єра, важливим чинником могла б стати оціночна місія ООН, яка є у юрисдикції Генерального секретаря ООН, для того, щоб “принаймні оцінити можливості і обговорення в подальшому можливого мандату Ради Безпеки ООН”.

Це додатковий чинник можливості зняття страху і недовіри людей", — додав він.

Як повідомляв УНН, на думку віце-прем’єр-міністра, Мінські угоди необхідно модернізувати.