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Чтобы ничего не забыть: налоговый календарь на март

Киев  •  УНН

 • 9073 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В марте 2019 года украинцы должны подать отчеты по объемам производства алкогольных напитков и табачных изделий, уплатить налог на прибыль за прошлый год тасплатиты ЕСВ за февраль и многое другое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Закарпатской области.

Понедельник, 11 марта 2019 года

Последний день подачи:
- отчета об объемах производства и реализации спирта за февраль (форма № 1-РС)
- отчета об объемах производства и реализации алкогольных напитков за февраль (форма № 2-РС)
- отчета об объемах производства и реализации табачных изделий за февраль (форма № 3-РС)
- отчета об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети за февраль (форма № 1-ОА)
- отчета об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети за февраль (форма № 1-ВТ)
Последний день уплаты:
- налога на прибыль за 2018
- части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018

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Пятницу, 15 марта 2019 года
Последний день подачи:
- отчета об использовании книг учета расчетных операций (расчетных книжек) за февраль (форма № ЗВР-1), если не предусмотрено представление информации по проводным или беспроводным каналам связи; справки об использованных расчетных книжках за февраль;
- заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения со II квартала и расчета дохода за предыдущий календарный год

Средой, 20 марта 2019 года 
Последний день подачи:
- налоговой декларации по НДС за февраль плательщиками, у которых базовый налоговый (отчетный) период равен календарному месяцу;
- декларации акцизного налога за февраль (Суммы налога с учетом минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия и ставок налога, действующих в соответствии с нормами НКУ, производителями табачных изделий уплачиваются в бюджет в течение 15 рабочих дней после получения марок акцизного налога с доплатой (в случае необходимости) на день подачи налоговой декларации (пп. 222.1.2 ст. 222 НКУ))

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- отчета о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (форма № Д4 (месячная)) за февраль;
- налоговой декларации рентной платы за февраль с расчетом:
- рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
- рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;
- рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины;
- налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки;
- коммунальной собственности) (кроме граждан) за февраль 2019 в случае непредставления налоговой декларации на 2019
Последний день уплаты;

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- авансового взноса по единому налогу на март плательщиками, отнесенными к первой и второй групп;
- ЕСВ работодателями за февраль (кроме горных предприятий).

Четверга, 21 марта 2019 года 
Последний день подачи:
- заявления об отказе от упрощенной системы налогообложения с второго квартала.

Четверг, 28 марта 2019 года 
 
Последний день уплаты:
- ЕСВ горными предприятиями за февраль.

Пятница, 29 марта 2019 года 
Последний день уплаты:
- НДС за февраль плательщиками, у которых базовый налоговый (отчетный) период равен календарному месяцу;
- акцизного налога за февраль;
- НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода за февраль;
- НДФЛ с общей суммы процентов, начисленных за февраль на текущий или депозитный банковский счет; на вклады членов кредитного союза;

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- военного сбора с начисленного, но не выплаченного дохода за февраль;
- рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за февраль;
- рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины за февраль;
- рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами территории Украины за февраль;
- рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины за февраль;
- платы за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за февраль.

Напомним, ранее УНН сообщал, что за январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн.

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