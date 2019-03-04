У ДФС розповіли про терміни перерахунку податків на нерухомість в разі виявлення розбіжностей

У головному управлінні ДФС наголошують, що податкові повідомлення-рішення з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), можуть бути скасовані (відкликані) на підставі заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:



об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;



розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;



права на користування пільгою із сплати податку;



розміру ставки податку;



нарахованої суми податку.



У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Вищезазначене обумовлено п. 3 глави 9 розділу ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422.

Нагадаємо, у ДФС назвали граничні строки сплати податків.