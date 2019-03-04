В ГФС рассказали о сроках перерасчета налогов на недвижимость в случае выявления расхождений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком налога, контролирующий орган производит перерасчет суммы налога в течение 10 рабочих дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГФС в Днепропетровской области.
В главном управлении ГФС отмечают, что налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее - налог), могут быть отменены (отозваны) на основании заявления налогоплательщика, поданного в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных относительно:
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- объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности плательщика налога;
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- размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;
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- права на пользование льготой по уплате налога;
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- размера ставки налога;
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- начисленной суммы налога.
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В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов, в частности документов на право собственности, контролирующий орган по месту жительства (регистрации) налогоплательщика проводит в течение 10 рабочих дней перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).
Вышеупомянутое обусловлено п. 3 главы 9 раздела IV Порядка ведения органами Государственной фискальной службы Украины оперативного учета налогов и сборов, таможенных и других платежей в бюджеты, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 07.04.2016 № 422.
Напомним, в ГФС назвали предельные сроки уплаты налогов.