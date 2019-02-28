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В Україні набули чинності зміни до податкової декларації з рентної плати

В Україні набули чинності зміни до податкової декларації з рентної плати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. З форми податкової декларації для квартальної звітності були виключені посилання на додатки щодо розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, рентної плати за транспортування нафти, природного газу та аміаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.

Мінфін вніс зміни до форми податкової декларації з рентної плати наказом від 21 серпня минулого року. Документ набув чинності з 12 лютого.

Внесеними змінами виключено додатки 2, 4, 10, 11 до форми декларації, які були передбачені для квартальної звітності, а саме:

  • додаток 2 "Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини";
  • додаток 4 "Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України";
  • додаток 10 "Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами";
  • додаток 11 "Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України".

З рядків форми декларації, відповідно, було виключено посилання на вищевказані додатки.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн.

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