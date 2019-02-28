В Україні набули чинності зміни до податкової декларації з рентної плати

КИЇВ. 28 лютого. УНН. З форми податкової декларації для квартальної звітності були виключені посилання на додатки щодо розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, рентної плати за транспортування нафти, природного газу та аміаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.