В Украине вступили в силу изменения к налоговой декларации по рентной плате
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из формы налоговой декларации квартальной отчетности были исключены ссылки на приложения по расчету рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом, рентной платы за транспортировку нефти, природного газа и аммиака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГФС.
Минфин внес изменения в форму налоговой декларации по рентной плате приказом от 21 августа прошлого года. Документ вступил в силу с 12 февраля.
Внесенными изменениями исключено приложения 2, 4, 10, 11 к форме декларации, предусмотренные для квартальной отчетности, а именно:
-
- приложение 2 "Расчет рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья";
-
- приложение 4 "Расчет по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины";
-
- приложение 10 "Расчет рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами";
-
- приложение 11 "Расчет налоговых обязательств по рентной плате за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа и аммиака по территории Украины".
-
С формы декларации, соответственно, было исключено ссылки на вышеуказанные приложения.
Напомним, ранее УНН сообщал, что за январь 2019-го плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн.