Доходи від відчуження земельних паїв не оподатковуються - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сума доходу, отримана фізичною особою внаслідок відчуження земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі визначеними Земельним кодексом, ПДФО не оподатковується. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.
Пунктом 1 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із змінами і доповненнями (далі – Земельний кодекс) визначено, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на земельну ділянку за технічною документацією щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
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Громадянам – власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні ділянки з видачею державних актів на право власності на землю (п. 16 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу).
Згідно з п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) не включаються, зокрема, сума доходу, отриманого таким платником ПДФО внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.
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