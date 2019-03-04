Доходы от отчуждения земельных паев налогом не облагаются - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сумма дохода, полученная физическим лицом в результате отчуждения земельных долей (паев) по нормам безоплатной передачи определенными Земельным кодексом, НДФЛ не облагается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГФС.
Пунктом 1 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III с изменениями и дополнениями (далее - Земельный кодекс) определено, что решение о передаче гражданам Украины бесплатно в частную собственность земельных участков, принятые органами местного самоуправления в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года "О приватизации земельных участков", является основанием для изготовления и выдачи этим гражданам или их наследникам государственных актов на право собственности на земельный участок по технической документациеи относительно составления документов, удостоверяющих право на земельный участок.
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Гражданам - владельцам земельных долей (паев) по их желанию выделяются в натуре (на местности) земельных участков с выдачей государственных актов на право собственности на землю (п. 16 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса).
В соответствии с п 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) не включаются, в частности, сумма дохода, полученного таким плательщиком НДФЛ в результате отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паев) по нормам безоплатной передачи, определенными статьей 121 Земельного кодекса в зависимости от их назначения, и имущественных паев, непосредственно полученных им в собственность в процессе приватизации.
Напомним, в Украине вступили в силу изменения в налоговой декларации по рентной плате.