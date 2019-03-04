Щоб нічого не забути: податковий календар на березень

Понеділок, 11 березня 2019 року



Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий (форма № 1-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за лютий (форма № 2-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за лютий (форма № 3-РС)

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОА)

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ)

Останній день сплати:

- податку на прибуток за 2018 р.

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 р.



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Пʼятниця, 15 березня 2019 року



Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий;

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік



Середа, 20 березня 2019 року



Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за лютий (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ));



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- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за лютий;

- податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки;

- комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 р.

Останній день сплати;



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- авансового внеску з єдиного податку на березень платниками, віднесеними до першої та другої груп;

- ЄСВ роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств).



Четвер, 21 березня 2019 року



Останній день подання:

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу.



Четвер, 28 березня 2019 року



Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за лютий.



Пʼятниця, 29 березня 2019 року



Останній день сплати:

- ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за лютий;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;



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- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за лютий;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн.