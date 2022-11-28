Что со светом в Херсоне – мэрия рассказала о ситуации

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«В настоящее время с электричеством часть Шуменского микрорайона, Остров и сектор домов возле железнодорожного вокзала. Кроме того, с электричеством городские очистные сооружения, главная насосно-канализационная станция и станции №4 и №5», – говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Также сообщается, что с централизованным водоснабжением микрорайон Шуменский, частично Жилпоселок и ХБК (ориентировочно 33 500 потребителей).

Дополнение

26 ноября в Херсон подали электроэнергию.

27 ноября сообщалось, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей.