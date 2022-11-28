Что со светом в Херсоне – мэрия рассказала о ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Херсоне на данный момент с электричеством часть Шуменского микрорайона, Остров и сектор домов возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает УНН.
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«В настоящее время с электричеством часть Шуменского микрорайона, Остров и сектор домов возле железнодорожного вокзала. Кроме того, с электричеством городские очистные сооружения, главная насосно-канализационная станция и станции №4 и №5», – говорится в сообщении мэрии в Telegram.
Также сообщается, что с централизованным водоснабжением микрорайон Шуменский, частично Жилпоселок и ХБК (ориентировочно 33 500 потребителей).
Дополнение
26 ноября в Херсон подали электроэнергию.
27 ноября сообщалось, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей.