Що зі світлом у Херсоні - мерія розповіла про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Херсоні наразі з електрикою частина Шуменського мікрорайону, Острів та сектор будинків біля залізничного вокзалу. Про це повідомляє Херсонська міська рада, передає УНН.
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«Наразі з електрикою частина Шуменського мікрорайону, Острів та сектор будинків біля залізничного вокзалу. Крім того, з електрикою міські очисні споруди, головна насосно-каналізаційна станція та станції №4 і №5», - йдеться в повідомленні мерії у Telegram.
Також повідомляється, що з централізованим водопостачанням мікрорайон Шуменський, частково Житлоселище та ХБК (орієнтовно 33 500 споживачів).
Доповнення
26 листопада у Херсон подали електроенергію.
27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.