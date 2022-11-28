Що зі світлом у Херсоні - мерія розповіла про ситуацію

Цитата

«Наразі з електрикою частина Шуменського мікрорайону, Острів та сектор будинків біля залізничного вокзалу. Крім того, з електрикою міські очисні споруди, головна насосно-каналізаційна станція та станції №4 і №5», - йдеться в повідомленні мерії у Telegram.

Також повідомляється, що з централізованим водопостачанням мікрорайон Шуменський, частково Житлоселище та ХБК (орієнтовно 33 500 споживачів).

Доповнення

26 листопада у Херсон подали електроенергію.

27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.