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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41179 перегляди

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В деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів — ОВА

В деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів — ОВА

Київ • УНН

 • 1189788 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів, передає УНН.

Цитата

“На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів”, — пише Янушевич.

Зі світлом частково:

  • Таврійський мікрорайон;
  • Північний мікрорайон;
  • Шуменський мікрорайон;
  • мікрорайон Житлоселище;
  • домівки в районі залізничного вокзалу.

“Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати”, — додав голова ОВА.

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