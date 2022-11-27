В деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів, передає УНН.
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“На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів”, — пише Янушевич.
Зі світлом частково:
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- Таврійський мікрорайон;
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- Північний мікрорайон;
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- Шуменський мікрорайон;
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- мікрорайон Житлоселище;
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- домівки в районі залізничного вокзалу.
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“Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати”, — додав голова ОВА.