В деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів — ОВА

Цитата

“На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів”, — пише Янушевич.

Зі світлом частково:



Таврійський мікрорайон;



Північний мікрорайон;



Шуменський мікрорайон;



мікрорайон Житлоселище;



домівки в районі залізничного вокзалу.



“Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати”, — додав голова ОВА.