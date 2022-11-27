В оккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей - ОВА

Цитата

“К настоящему времени в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей”, — пишет Янушевич.

Со светом частично:



Таврический микрорайон;



Северный микрорайон;



Шуменский микрорайон;



микрорайон Жилищный поселок;



дома в районе железнодорожного вокзала.



“Если в ваших домах еще нет света, оно с’появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать”, — добавил глава ОВА.