В оккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей, передает УНН.
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“К настоящему времени в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей”, — пишет Янушевич.
Со светом частично:
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- Таврический микрорайон;
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- Северный микрорайон;
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- Шуменский микрорайон;
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- микрорайон Жилищный поселок;
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- дома в районе железнодорожного вокзала.
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“Если в ваших домах еще нет света, оно с’появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать”, — добавил глава ОВА.