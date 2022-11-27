В оккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей - ОВА

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей, передает УНН.

Цитата

“К настоящему времени в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей”, — пишет Янушевич.

Со светом частично:

  • Таврический микрорайон;
  • Северный микрорайон;
  • Шуменский микрорайон;
  • микрорайон Жилищный поселок;
  • дома в районе железнодорожного вокзала.

“Если в ваших домах еще нет света, оно с’появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать”, — добавил глава ОВА.

Украинские Национальные Новости

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