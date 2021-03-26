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Привитые от COVID-19 получат вторую дозу вакцины в конце мая - Ляшко

Привитые от COVID-19 получат вторую дозу вакцины в конце мая - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вторая доза вакцины от коронавируса для тех, кто уже получил одну дозу, будет доступна в 20-х числах мая. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Министерство здравоохранения гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой прививкой, будет в достаточном количестве и доступно. Мы ожидаем, что вторая прививка будет где-то в 20-х числах мая", - сказал Ляшко.

Детали

По данным Минздрава, 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 года в Украине. 174 325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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