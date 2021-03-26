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Щеплені від COVID-19 отримають другу дозу вакцини наприкінці травня - Ляшко

Київ • УНН

 • 10777 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Друга доза вакцини від коронавірусу для тих, хто вже отримав одну дозу, буде доступна у 20-х числах травня. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Міністерство охорони здоров’я гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першим щепленням, буде в достатній кількості і доступне. Ми очікуємо, що друге щеплення буде десь в 20-х числах травня”, — сказав Ляшко.

Деталі

За даними МОЗ, 18 738 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні. 174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Українські Національні Новини

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