Еще плюс 840: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 74 840 человек, 2750 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2750 (+16),
  • боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28),
  • артиллерийских систем – 1772 (+17),
  • РСЗО – 391 (+1),
  • средств ПВО ‒ 201 (+3),
  • самолетов – 277 (+0),
  • вертолетов – 258 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 397 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12),
  • специальной техники – 155 (+1).

Дополнение

Над Украиной ночью уничтожили 9 дронов-камикаде Shahed-136.

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