Еще плюс 840: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 74 840 человек, 2750 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2750 (+16),
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- боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28),
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- артиллерийских систем – 1772 (+17),
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- РСЗО – 391 (+1),
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- средств ПВО ‒ 201 (+3),
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- самолетов – 277 (+0),
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- вертолетов – 258 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
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- крылатых ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12),
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- специальной техники – 155 (+1).
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Дополнение
Над Украиной ночью уничтожили 9 дронов-камикаде Shahed-136.