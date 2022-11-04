Еще плюс 840: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

Цитата

"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,



танков ‒ 2750 (+16),



боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28),



артиллерийских систем – 1772 (+17),



РСЗО – 391 (+1),



средств ПВО ‒ 201 (+3),



самолетов – 277 (+0),



вертолетов – 258 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),



крылатых ракет ‒ 397 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12),



специальной техники – 155 (+1).



Дополнение

Над Украиной ночью уничтожили 9 дронов-камикаде Shahed-136.