Ще плюс 840: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 74 840 осіб, 2750 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2750 (+16),
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- бойових броньованих машин ‒ 5580 (+28),
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- артилерійських систем – 1772 (+17),
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- РСЗВ – 391 (+1),
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- засобів ППО ‒ 201 (+3),
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- літаків – 277 (+0),
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- гелікоптерів – 258 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 155 (+1).
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Доповнення
Над Україною вночі знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136.