Ще плюс 840: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Цитата

"840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2750 (+16),



бойових броньованих машин ‒ 5580 (+28),



артилерійських систем – 1772 (+17),



РСЗВ – 391 (+1),



засобів ППО ‒ 201 (+3),



літаків – 277 (+0),



гелікоптерів – 258 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),



крилатих ракет ‒ 397 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12),



спеціальної техніки ‒ 155 (+1).



Доповнення

Над Україною вночі знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136.