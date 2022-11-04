Над Україною вночі знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"У ніч з 3 на 4 листопада російські окупанти атакували із східного напрямку іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136". Вісім баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід". Ще один дрон - у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе Shahed-136.