Над Украиной ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе Shahed-136

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"В ночь с 3 на 4 ноября российские оккупанты атаковали с восточного направления иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". Восемь баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток". Еще один дрон - в зоне ответственности воздушного командования" "ПС ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним

Силы ПВО сбили над Львовской областью иранский дрон-камикадзе Shahed-136.