Еще плюс 730: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 203 160 человек, 3783 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 203160 (+730) человек ликвидировано,
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- танков - 3783 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 7398 (+16) ед,
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- артиллерийских систем – 3258 (+29) ед,
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- РСЗО – 564 (+0) ед,
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- средства ПВО - 327 (+2) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
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- крылатые ракеты - 1011 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6115 (+12) ед,
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- специальная техника - 425 (+2).
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Дополнение
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.