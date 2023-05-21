Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначили, що протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Вчора, під ворожим вогнем опинився Куп’янськ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей.