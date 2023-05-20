Окупанти накрили вогнем Куп'янськ: постраждало двоє цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні під ворожим вогнем опинився Куп’янськ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей, передає УНН.
За словами Синєгубова, окупанти не припиняють терор мирного населения Харківщини.
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"Сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов.
Він додав, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної серовини на площі близько 800 кв м.
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