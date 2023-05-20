Оккупанты накрыли огнем Купянск: пострадали двое гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня под вражеским огнем оказался Купянск. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате обстрела пострадали двое гражданских людей, передает УНН.
По словам Синегубова, оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины.
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"Сегодня под вражеским огнем был г. Купянск. Вследствие обстрела пострадало двое гражданских людей. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте", - написал Синегубов.
Он добавил, что из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичного сырья на площади около 800 кв м.
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