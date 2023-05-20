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Рашисти накрили Торецьк "градами": п'ять людей поранено, серед них - 11-річна дитина

Київ • УНН

 • 817463 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Окупанти обстріляли Торецьк із "градів". Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, поранено п'ять людей, серед них - 11-річна дитина, передає УНН.

Цитата

"5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина", - повідомив голова ОВА.

Додамо

За словами Кириленка, всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний.

Він також закликав мешканців евакуюватися - на прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно.

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Російські окупанти за 19 травня вбили двох мирних жителів Донецької області, ще 2 людей в області дістали поранення.

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