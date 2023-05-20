Донеччина: окупанти вбили двох мирних жителів, ще 2 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські окупанти за 19 травня вбили двох мирних жителів Донецької області, ще 2 людей в області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Цитата
"росія вбиває цивільних!
За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у місті Часів Яр.
Ще 2 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
російські окупанти за 18 травня вбили ще двох мирних жителів Донецької області. Ще дев’ять людей було поранено.
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