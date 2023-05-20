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Ворог знову обстріляв Харківщину: є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківщині, внаслідок обстрілів загинув чоловік, передає УНН.

Цитата

"За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп'янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Також, повідомляється, що у с. Синьківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Синєгубов додав, що наразі в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

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