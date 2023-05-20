Враг снова обстрелял Харьковскую область: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковщине, в результате обстрелов погиб человек, передает УНН.
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"За минувшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреляли по меньшей мере 21 населенный пункт в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
В результате обстрелов Купянска, повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки.
В с. Петропавловка Купянского района, к сожалению, погиб 65-летний гражданский мужчина, в селе поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
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Также, сообщается, что в с. Синьковка Купянского района во время вражеского обстрела получил ранение 43-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.
В результате массированных обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и хозяйственные постройки.
Синегубов добавил, что сейчас в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.
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