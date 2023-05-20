Окупанти знову завдали удару по Очаківській громаді: пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Окупанти знову завдали удару по Очаківській громаді, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки.
Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає", - написав Кім.
Доповнення
Він також додав, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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