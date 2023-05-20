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Оккупанты снова нанесли удар по Очаковской громаде: повреждены частные дома

Киев • УНН

 • 555427 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты снова нанесли удар по Очаковской общине, в результате обстрела повреждены частные дома. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 19 мая, в 11:07 и 18:35 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады, повреждены частные дома.

Более подробная информация уточняется. Пострадавших нет", - написал Ким.

Дополнение

Он также добавил, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Напомним

россияне обстреляли Херсонскую область 53 раза, выпустили по ней 311 снарядов.

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