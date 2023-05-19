Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних, поранили дев'ятьох
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти за 19 травня вбили ще двох мирних жителів Донецької області. Ще дев’ять людей було поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 18 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Великій Новосілці. Ще 9 людей в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Деталі
З 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1523 мирних жителів Донецької області, поранили ще 3552.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
У Донецькій області днем раніше внаслідок ударів по громадах "Смерчами" та ракетами пошкоджена інфраструктура, приватні та багатоповерхові будинки, подекуди постраждали кілька вулиць одразу.