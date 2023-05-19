Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских, ранили девять
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты за 19 мая убили еще двух мирных жителей Донецкой области. Еще девять человек были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 18 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Великой Новоселке. Еще 9 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.
Детали
С 24 февраля 2022 года россияне убили 1523 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 3552.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В Донецкой области днем ранее в результате ударов по громадам "Смерчами" и ракетами повреждена инфраструктура, частные и многоэтажные дома, местами пострадали несколько улиц сразу.