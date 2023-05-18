Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині пошкоджена інфраструктура, приватні та багатоповерхові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В Донецькій області за добу ворог вбив дві людини, ще 5 отримали поранення. Вночі в наслідок ударів по громадах "Смерчами" та ракетами пошкоджена інфраструктура, приватні та багатоповерхові будинки, подекуди постраждали кілька вулиць одразу, повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram, пише УНН.
Деталі
За ніч окупанти завдали ракетних ударів по таким населеним пунктам Донецької області:
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- Костянтинівці — 1 людина загинула, 1 поранена. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця. Крім того, напередодні ворог ударив зі "Смерчів" по Удачненській громаді — пошкоджено 2 будинки.
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
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- На Донецькому напрямку під вогнем Курахівська громада: у Гострому пошкоджено виправний заклад, у Курахівці 2 будинки, у Гірнику — ще 1. У Красногорівці снаряди влучили по 4 вулицям. Під обстрілами — район АКХЗ в Авдіївці та околиці Очеретинської громади.
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- На Горлівському напрямку під обстрілами Часів Яр — пошкоджено 4 будинки.
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- На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Званівки, а також Торського, Зарічного та околиць Лимана.
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Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 2 загиблих і 5 поранених.
Доповнення
Як повідомляє Міністерство енергетики, внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів. Також уночі відключилася міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною, місце пошкодження - на території Угорщини відбуваються ремонтні роботи.
Нагадаємо
У небі над Україною у ніч на 18 травня було знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.
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