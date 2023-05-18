Повітряні сили: за ніч знищено 29 ракет, два "шахеди", два безпілотники-розвідники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Українській захисники у ніч на 18 травня знищили 29 ракет, два ударних дрони типу Shahed і два безпілотники-розвідники. Такі дані оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За цю нічну атаку воїни Повітряних Сил знищили 33 повітряні цілі – 29 ракет та 4 безпілотники! Дякую за службу, невтомну працю та успішну бойову роботу!" - написав Олещук.
Деталі
Згідно з оприлюдненою Повітряними силами інфографікою, було знищено
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- 6 крилатих ракет "Калібр"
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- 21 крилату ракету Х-101/Х-555
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- 2 крилаті ракети "Іскандер-К"
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- 2 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
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- 2 розвідувальних БпЛА (ОТР)
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Нагадаємо
У небі над Україною за ніч знищено 29 з 30 ворожих крилатих ракет.