Через нічну атаку рф є влучання в енергооб'єкти, без світла понад 20 міст і сіл - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів. Також уночі відключилася міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною, місце пошкодження - на території Угорщини, іде ремонт. Про це повідомляє Міністерство енергетики у Telegram, пише УНН.
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"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів. Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області", - повідомили в міністерстві.
Деталі
Як вказано, у Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Але наразі усі вже заживлені.
"На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб", - зазначили у відомстві.
"Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали у Міненерго.
Як зазначається, енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу електропостачання повернули для понад 32 тисяч споживачів.
"Також цієї ночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, проводиться ремонт", - повідомили у міністерстві.
Як повідомляється, триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону.
"Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура. Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно", - зазначили у Міненерго.
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