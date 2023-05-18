Из-за ночной атаки рф есть попадания в энергообъекты, без света более 20 городов и сел - Минэнерго

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"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар по всей территории страны. Есть попадания и повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В частности, из-за обстрела отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей. Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта – в Николаевской области", - сообщили в министерстве.

Детали

Как указано, в Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей. Но на данный момент все уже запитаны.

"В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света остались 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек", - отметили в ведомстве.

"В результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили в Минэнерго.

Как отмечается, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Всего за сутки электроснабжение вернули для более 32 тысяч потребителей.

"Также этой ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, проводится ремонт", - сообщили в министерстве.

Как сообщается, продолжается самая масштабная за годы независимости ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

"Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура. Однако ограничения для бытовых потребителей не планируются. Энергетическая система работает стабильно", - отметили в Минэнерго.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожено 29 из 30 вражеских крылатых ракет.