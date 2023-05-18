В результате вражеских обстрелов в Донецкой области повреждена инфраструктура, частные и многоэтажные дома

Детали

За ночь оккупанты нанесли ракетные удары по таким населенным пунктам Донецкой области:



Константиновке - 1 человек погиб, 1 ранен. В городе повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 админздания и магазин. Кроме того, накануне враг ударил из "Смерчей" по Удачненской громаде - повреждены 2 дома.



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.



На Донецком направлении под огнем Кураховская громада: в Остром повреждено исправительное учреждение, в Кураховке 2 дома, в Горняке - еще 1. В Красногоровке снаряды попали по 4 улицам. Под обстрелами - район АКХЗ в Авдеевке и окрестности Очеретинской громады.



На Горловском направлении под обстрелами Часов Яр - повреждены 4 дома.



На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Звановки, а также Торского, Заречного и окрестностей Лимана.



Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 2 погибших и 5 раненых.

Дополнение

Как сообщает Министерство энергетики, в результате ночного массированного обстрела, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. Также ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией, место повреждения - на территории Венгрии, идет ремонт.

Напомним

В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.

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