В результате вражеских обстрелов в Донецкой области повреждена инфраструктура, частные и многоэтажные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Донецкой области за сутки враг убил два человека, еще 5 получили ранения. Ночью в результате ударов по общинам "Смерчами" и ракетами повреждена инфраструктура, частные и многоэтажные дома, кое-где пострадали несколько улиц сразу, сообщил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
За ночь оккупанты нанесли ракетные удары по таким населенным пунктам Донецкой области:
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- Константиновке - 1 человек погиб, 1 ранен. В городе повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 админздания и магазин. Кроме того, накануне враг ударил из "Смерчей" по Удачненской громаде - повреждены 2 дома.
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- На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
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- На Донецком направлении под огнем Кураховская громада: в Остром повреждено исправительное учреждение, в Кураховке 2 дома, в Горняке - еще 1. В Красногоровке снаряды попали по 4 улицам. Под обстрелами - район АКХЗ в Авдеевке и окрестности Очеретинской громады.
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- На Горловском направлении под обстрелами Часов Яр - повреждены 4 дома.
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- На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Звановки, а также Торского, Заречного и окрестностей Лимана.
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Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 2 погибших и 5 раненых.
Дополнение
Как сообщает Министерство энергетики, в результате ночного массированного обстрела, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. Также ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией, место повреждения - на территории Венгрии, идет ремонт.
Напомним
В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.
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