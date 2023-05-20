Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще 2 ранили

Цитата

"россия убивает гражданских!

За 19 мая россияне убили 2 жителей Донетчины — в городе Часов Яр.

Еще 2 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

российские оккупанты за 18 мая убили еще двух мирных жителей Донецкой области. Еще девять’человек были ранены.

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