Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще 2 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские оккупанты за 19 мая убили двух мирных жителей Донецкой области, еще 2 человека в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"россия убивает гражданских!
За 19 мая россияне убили 2 жителей Донетчины — в городе Часов Яр.
Еще 2 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
российские оккупанты за 18 мая убили еще двух мирных жителей Донецкой области. Еще девять’человек были ранены.
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