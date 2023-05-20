Рашисты накрыли Торецк "градами": пять человек ранены, среди них - 11-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты обстреляли Торецк из "градов". Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, ранены пять человек, среди них - 11-летний ребенок, передает УНН.
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"5 человек ранены в результате обстрелов Торецка. Россияне накрыли фактически весь город Градами — повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница. Среди раненых — 11-летний ребенок", - сообщил глава ОГА.
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По словам Кириленко, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.
Он также призвал жителей эвакуироваться - на прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно.
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