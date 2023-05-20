Рашисты накрыли Торецк "градами": пять человек ранены, среди них - 11-летний ребенок

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13 марта, 19:26 • 58125 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109094 просмотра

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13 марта, 13:47 • 109717 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109628 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98300 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111005 просмотра

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты обстреляли Торецк из "градов". Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, ранены пять человек, среди них - 11-летний ребенок, передает УНН.

Цитата

"5 человек ранены в результате обстрелов Торецка. Россияне накрыли фактически весь город Градами — повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница. Среди раненых — 11-летний ребенок", - сообщил глава ОГА.

Добавим

По словам Кириленко, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

Он также призвал жителей эвакуироваться - на прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно.

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Российские оккупанты за 19 мая убили двух мирных жителей Донецкой области, еще 2 человека в области получили ранения.

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