Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также уничтожено 4 ударных и 7 разведывательных БпЛА различных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага", - говорится в сообщении.
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В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Напомним
Вчера, под вражеским огнем оказался Купянск. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела пострадало двое гражданских людей.