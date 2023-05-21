Ще плюс 730: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 203 160 осіб, 3783 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3783 (+2) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7398 (+16) од,
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- артилерійських систем – 3258 (+29) од,
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- РСЗВ – 564 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 327 (+2) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),
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- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од,
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- спеціальна техніка ‒ 425 (+2).
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Доповнення
У Генштабі ЗСУ повідомили, що українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.