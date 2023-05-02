Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 420 человек, 3701 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 191 420 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 3701 (+1),
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- боевых бронированных машин - 7193 (+1),
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- артиллерийских систем - 2930 (+9),
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- РСЗВ – 544 (+0),
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- средств ПВО - 298 (+3),
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- самолётов – 308 (+0),
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- вертолётов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
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- крылатых ракет - 947 (+15),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5851 (+6),
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- специальной техники - 360 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.