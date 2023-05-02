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Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 191 420 осіб, 3701 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3701 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1),
  • артилерійських систем – 2930 (+9),
  • РСЗВ – 544 (+0),
  • засобів ППО ‒ 298 (+3),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 947 (+15),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 360 (+1).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

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