Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 191 420 осіб, 3701 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3701 (+1),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1),
-
- артилерійських систем – 2930 (+9),
-
- РСЗВ – 544 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 298 (+3),
-
- літаків – 308 (+0),
-
- гелікоптерів – 294 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
-
- крилатих ракет ‒ 947 (+15),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6),
-
- спеціальної техніки ‒ 360 (+1).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.