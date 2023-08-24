Еще один командир воинской части заставлял солдат строить ему имение - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Работники ГБР разоблачили на системных злоупотреблениях заместителя командира одной из воинских частей Львовщины. Чиновник, в частности, заставил бойцов строить для него имение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Отмечается, что с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте чиновника одной из воинских частей Львовщины. К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.
Также чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. По имеющимся данным, в нем бойцам продавали продукты, которые государство официально выделяло для обеспечения военных.
Сейчас состоялись обыски по месту жительства фигуранта. Правоохранители изъяли документацию, и большую сумму денег в разной валюте.
Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1). Предусмотренное статьей наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.
Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Дополнение
Это уже не первый случай, когда должностные лица воинских частей заставляли своих подчиненных строить себе имения.
Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Он почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.
Лычаковский районный суд Львова отправил под стражу военного комиссара одного из районов Закарпатья, подозреваемого в использовании солдат для строительства его имения, при этом ему определен залог.