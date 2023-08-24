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Еще один командир воинской части заставлял солдат строить ему имение - ГБР

Еще один командир воинской части заставлял солдат строить ему имение - ГБР

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Работники ГБР разоблачили на системных злоупотреблениях заместителя командира одной из воинских частей Львовщины. Чиновник, в частности, заставил бойцов строить для него имение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Отмечается, что с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте чиновника одной из воинских частей Львовщины. К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.

Также чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. По имеющимся данным, в нем бойцам продавали продукты, которые государство официально выделяло для обеспечения военных.

Сейчас состоялись обыски по месту жительства фигуранта. Правоохранители изъяли документацию, и большую сумму денег в разной валюте.

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1). Предусмотренное статьей наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Дополнение

Это уже не первый случай, когда должностные лица воинских частей заставляли своих подчиненных строить себе имения.

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Он почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Лычаковский районный суд Львова отправил под стражу военного комиссара одного из районов Закарпатья, подозреваемого в использовании солдат для строительства его имения, при этом ему определен залог.

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