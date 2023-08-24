Ще один командир військової частини змушував солдат будувати йому маєток - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Працівники ДБР викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин Львівщини. Посадовець, зокрема, змусив бійців будувати для нього маєток. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
Деталі
Зазначається, що з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті посадовця однієї з військових частин Львівщини. До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.
Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому бійцям продавали продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.
Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.
Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.
Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
Доповнення
Це вже не перший випадок, коли посадовці військових частин примушували своїх підлеглих будувати собі маєтки.
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Він майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
Личаківський районний суд Львова відправив під варту військового комісара одного з районів Закарпаття, підозрюваного у використанні солдатів для будівництва його маєтку, при цьому йому визначено заставу.