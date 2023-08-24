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Ще один командир військової частини змушував солдат будувати йому маєток - ДБР

Ще один командир військової частини змушував солдат будувати йому маєток - ДБР

Київ • УНН

 • 1027737 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Працівники ДБР викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин Львівщини. Посадовець, зокрема, змусив бійців будувати для нього маєток. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

Зазначається, що з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті посадовця однієї з військових частин Львівщини. До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому бійцям продавали продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 426-1). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.

Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Доповнення

Це вже не перший випадок, коли посадовці військових частин примушували своїх підлеглих будувати собі маєтки.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Він майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Личаківський районний суд Львова відправив під варту військового комісара одного з районів Закарпаття, підозрюваного у використанні солдатів для будівництва його маєтку, при цьому йому визначено заставу.

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