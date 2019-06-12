Еще один антисептик попал под запрет в Украине

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Етилосепт" 70, раствор 70% по 100 мл, серии 010119, производства ЗАО" Биолек "Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в документе.



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Справка УНН: "Етилосепт" - раствор для наружного применения. Относится к антисептическим и дезинфицирующим средствам.



Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.



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