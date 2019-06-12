Ще один антисептик потрапив під заборону в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні тимчасово заборонили лікарський засіб "Етилосепт". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Етилосепт" 70, розчин 70% по 100 мл у флаконах, серії 010119, виробництва ПрАТ “Біолік” Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні заборонили один з антидепресантів
Довідка УНН: "Етилосепт" - Розчин для зовнішнього застосування. Відноситься до антисептичних та дезінфекційних засобів.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили антибіотик через летальний випадок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відомий антисептик заборонили в Україні