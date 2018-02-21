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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68230 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84007 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86702 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108952 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100878 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104772 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111730 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

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Двух турков задержали на границе с Польшей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера во Львовской области жители одного из приграничных сел сообщили пограничникам Мостиского отряда о двух незнакомцах, которые находились в населенном пункте и пешком направились в сторону границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ГПСУ доложили, что группа реагирования охранников границы от отдела "Шегини" немедленно отправилась на поиски вероятных нарушителей и вскоре обнаружила и задержала их.

"Двое мужчин 1989 и 1991 года рождения при себе имели паспорта граждан Турции. В ходе проверки пограничники выяснили, что турки несколько дней назад легально прибыли в Украину воздушным сообщением. Также иностранцы сообщили, что в приграничье прибыли с целью незаконного перехода границы, чтобы в дальнейшем добраться в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.

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В отношении задержанных пограничники составили документы дела об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, на днях пограничники задержали двух граждан Турции, которые в обход пункта пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" пешком направлялись в Европу.

 

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