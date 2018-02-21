Двух турков задержали на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера во Львовской области жители одного из приграничных сел сообщили пограничникам Мостиского отряда о двух незнакомцах, которые находились в населенном пункте и пешком направились в сторону границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
В ГПСУ доложили, что группа реагирования охранников границы от отдела "Шегини" немедленно отправилась на поиски вероятных нарушителей и вскоре обнаружила и задержала их.
"Двое мужчин 1989 и 1991 года рождения при себе имели паспорта граждан Турции. В ходе проверки пограничники выяснили, что турки несколько дней назад легально прибыли в Украину воздушным сообщением. Также иностранцы сообщили, что в приграничье прибыли с целью незаконного перехода границы, чтобы в дальнейшем добраться в страны Западной Европы", - говорится в сообщении.
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В отношении задержанных пограничники составили документы дела об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Решение по делу будет принимать суд.
Напомним, на днях пограничники задержали двух граждан Турции, которые в обход пункта пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" пешком направлялись в Европу.