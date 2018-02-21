Двох турків затримали на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Учора у Львівській області мешканці одного із прикордонних сіл повідомили прикордонників Мостиського загону про двох незнайомців, які перебували в населеному пункті та пішки попрямували в бік кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
В ДПСУ доповіли, що група реагування охоронців кордону від відділу “Шегині” негайно вирушила на пошуки ймовірних порушників та невдовзі виявила й затримала їх.
“Двоє чоловіків 1989 та 1991 років народження при собі мали паспорти громадян Туреччини. В ході перевірки прикордонники з’ясували, що турки декілька днів тому легально прибули в Україну повітряним сполученням. Також іноземці повідомили, що в прикордоння прибули з метою незаконного переходу кордону, аби в подальшому дістатися до країн західної Європи”, – йдеться у повідомленні.
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Стосовно затриманих прикордонники склали документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення по справі прийматиме суд.
Нагадаємо, днями прикордонники затримали двох громадян Туреччини, які в обхід пункту пропуску “Мостиська-залізнична станція” пішки прямували до Європи.