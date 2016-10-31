Еще 23 осужденных передали Украине с неподконтрольной территории Донецкой области

Среди них одна женщина и 11 лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Таким образом, общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные территории, выросло до 131 человека.

Сейчас все возвращенные заключенные перемещены в Мариупольское СИЗО управления. Пятеро осужденных подали заявления о направлении их в учреждения Донецкой области, остальные будут вывезены в ближайшее время в учреждения исполнения наказания других регионов Украины.