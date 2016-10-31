Еще 23 осужденных передали Украине с неподконтрольной территории Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство юстиции и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека вернули из учреждений исполнения наказаний, расположенных на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой области, 23 осужденных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Среди них одна женщина и 11 лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.
Таким образом, общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные территории, выросло до 131 человека.
Сейчас все возвращенные заключенные перемещены в Мариупольское СИЗО управления. Пятеро осужденных подали заявления о направлении их в учреждения Донецкой области, остальные будут вывезены в ближайшее время в учреждения исполнения наказания других регионов Украины.